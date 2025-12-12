В Лазаревском районе Сочи высадили порядка 500 деревьев и 12,2 тыс. кустарников

Компенсаторные посадки проходят во всех районах города-курорта.

В Лазаревском районе завершаются запланированные на этот год работы по компенсационному озеленению. Высадили 419 различных деревьев, 12 тыс. 230 кустарников, в том числе для создания живой изгороди, а также 75 пальм.

В числе высаженных в Лазаревском районе растений — адаптированные к местному климату олеандры, вашингтония нитеносная, оливы, кипарисовик Лейланда и лавровишня, сообщает МЦУ Сочи.

Читайте также: в Сочи начали укрывать пальмы на зиму. Агавы, саговники, кордилины, цитрусовые, и молодые пальмы на зиму «упаковывают» в каркасы. Всего на курорте предстоит защитить от холода 2,6 тыс. экзотических растений на муниципальных территориях.

