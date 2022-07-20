В Лазаревском районе Сочи восстановили прерванное ливнем электроснабжение
Общество
20.07.2022 18:35
Залповый ливень и порывистый ветер стали причиной локальных повреждений воздушных линий электропередачи 19 июля. Частичные нарушения энергоснабжения были зафиксированы в селе Лоо.
Накануне все городские службы перевели в режим повышенной готовности. В Сочи по поручению мэра Алексея Копайгородского работает межведомственный оперативный штаб.
«Работы по восстановлению закончены, все повреждения ликвидированы», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы «Сочинских электросетей».
В ближайшие дни в Сочи еще возможны дожди с грозами. В период непогоды жителям и гостям курорта рекомендуют соблюдать все меры предосторожности и временно отказаться от отдыха у воды.
Читайте также: в Сочи уровень воды в реке Восточный Дагомыс приблизился к опасной отметке.
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