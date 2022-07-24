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В Лазаревском районе Сочи ливень повредил подпорную стену в районе железнодорожного моста

Происшествия
24.07.2022 17:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-lazarevskom-rajone-sochi-liven-povredil-podpornuyu-stenu-v-rajone-zheleznodorozhnogo-mosta
В Лазаревском районе Сочи ливень повредил подпорную стену в районе железнодорожного моста
Фото пресс-службы администрации Сочи

Около пляжа в Лазаревском районе из-за прошедшего 23 июля ливня отмечено частичное повреждение подпорной стены в районе ж/д моста.

Рабочие РЖД отсыпали поврежденный участок камнями, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

На одном из пляжей микрорайона Мамайка в прокол под железнодорожными путями ливневыми водами вынесло большое количество глины. На всех пляжах Сочи к уборке и благоустройству привлекли более 400 человек.

Отмечается, что сейчас в Сочи отдыхают около 210 тыс. человек. Средняя загрузка санаториев и отелей — около 90%. В гостиничных комплексах, где фиксировались подтопления подвалов, оперативно провели откачку воды.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жителям и гостям Сочи рекомендовано временно отказаться от посещения зон отдыха у моря. Все пляжи города остаются закрытыми для купания.

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