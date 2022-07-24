Мусор и ветки: жителей и гостей Сочи предостерегли от походов на пляжи

Фото пресс-службы администрации Сочи

Из-за прошедших ливней, подъема уровня рек и шторма пляжи Сочи пока не готовы принимать отдыхающих. В море выбросило большое количество штормового мусора, сейчас на всех пляжах по-прежнему действует строгий запрет на купание.

Действие штормового предупреждения в курортном городе окончилось, однако на пляжах развеваются черные флаги — купание запрещено. Об этом вещают и спасатели в громкоговорители.

«Учитывая, что за прошедшие сутки в результате залповых дождей реками вынесло в акваторию Черного моря большое количество штормового мусора, весь персонал пляжных территорий привлекли к наведению санитарного порядка. От санаториев и средств размещений сегодня проблемных вопросов не поступало», — рассказал директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы Сочи Кирилл Ярыш.

Большой объем веток и корчей в ночь на 24 июля вынесло на восемь пляжей. К ликвидации последствий привлекли 70 человек и 8 единиц техники. Кроме того, на пяти пляжах потоками воды размыло гальку.

Жителей и гостей Сочи призвали отказаться от посещения пляжей до стабилизации обстановки и очистки морской воды после ливней, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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