В лагуну Новороссийска продолжают выпускать нутрий, экологи бьют тревогу

В последние годы в Суджукской лагуне стали все чаще замечать нутрий. По некоторым данным, их там уже около пяти и они составляют небольшую колонию.

Несколько нутрий в лагуну выпустил местный житель. На днях там заметили новую нутрию рыжего цвета. По словам очевидцев, она практически ручная — не хотела идти в воду, предпочитая греться на солнце. Мужчина забрал ее на время домой, но уже скоро планируют переселить нутрию в лагуну.

По оценкам специалистов, нутрии в Суджукской лагуне могут заметно расплодиться. Это может нанести непоправимый вред экосистемы природного памятника. Естественный ареал обитания нутрий — Южная Америка. В Новороссийске они могут навредить краснокнижным растениям: ирисам, орхидеям и белоцветникам, а также популяциям редких птиц, поедая их яйца.

Кандидат биологических наук Антон Попович уверен, что выпуски новых видов животных на особо охраняемые территории без изучения возможных последствий и подготовки — это очевидное противоправное действие.

«В таком случае смысл создания особо охраняемой природной территории теряется, потому что будет происходить изменение экосистемы. А ООПТ существуют для сохранения экосистем», — цитирует эксперта газета «Новороссийский рабочий».

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