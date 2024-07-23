В лагерях Кубани с начала лета отдохнули более 98 тыс. детей со всей России

Сейчас в 83 лагерях Краснодарского края находятся 40 тыс. детей, из которых 33 тыс. — из разных уголков страны и мира.

«Летняя оздоровительная кампания вошла в активную фазу. Уже более 98 тыс. детей отдохнули и укрепили свое здоровье в детских лагерях Кубани. Наша главная задача — обеспечить качественный, всесторонний и безопасный отдых для ребят», — рассказала вице-губернатор Анна Минькова в своем Telegram-канале.

Минькова уточнила, что всего за лето край планирует оздоровить 375 тыс. детей из разных регионов. На эти цели было направлено 3,2 млрд рублей.

«Здесь ребята отдыхают от школьных забот, занимаются спортом, общаются и участвуют в увлекательных мероприятиях. Не менее интересно проводят время школьники в палаточных лагерях: они учатся азам скалолазания, ориентироваться на местности, работать в команде и оказывать первую помощь. Это отличный способ передать детям важные жизненные навыки и подарить незабываемые впечатления», — рассказала заместитель главы региона.

Вице-губернатор добавила, что всего с начала лета в палаточных лагерях отдохнули уже 3,2 тыс. детей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в прошлом году из регионального бюджета на организацию детского отдыха выделили 2,8 млрд рублей, а в 2022 — 2,56 млрд рублей.