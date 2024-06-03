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На организацию отдыха и оздоровления детей на Кубани выделили 3 млрд рублей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-organizatsiyu-otdyha-i-ozdorovleniya-detej-na-kubani-vydelili-3-mlrd-rublej
На организацию отдыха и оздоровления детей на Кубани выделили 3 млрд рублей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В 2024 году на детскую оздоровительную кампанию направили рекордную для Краснодарского края сумму.

Так, в прошлом году из регионального бюджета на организацию детского отдыха выделили 2,8 млрд рублей, а в 2022 — 2,56 млрд рублей.

Всего в крае в этом году рассчитывают принять 375 тыс. детей, в том числе 126 тыс. из других регионов России.

Путевки в лагеря и детские базы отдыха Черноморского и Азовского побережья Краснодарского края в приоритетном порядке предоставляют инвалидам, сиротам, членам многодетных семей, детям участников СВО, ребятам из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также победителям соревнований и олимпиад, пишет «Ъ-Кубань».

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