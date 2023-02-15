В Лабинском районе в этом году благоустроят парк

Общественную территорию в центре станицы Зассовской приведут в порядок в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«Здесь расположены мемориал Великой Отечественной войне, Вечный огонь и братская могила, поэтому особенно важно сделать эту зону отдыха комфортной для 2,5 тыс. жителей станицы», — сказал замминистра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Дунаев.

Он добавил, что после реконструкции парковая территория около Дома культуры площадью 12,5 тыс. кв. м получит функциональный и современный вид.

В парке станицы Зассовской установят освещение, скамейки, дорожки для пешеходов, выполнят озеленительные работы, а также установят игровое и спортивное оборудование, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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