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В Лабинском районе в этом году благоустроят парк

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-labinskom-rajone-v-etom-godu-blagoustroyat-park
В Лабинском районе в этом году благоустроят парк
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Общественную территорию в центре станицы Зассовской приведут в порядок в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«Здесь расположены мемориал Великой Отечественной войне, Вечный огонь и братская могила, поэтому особенно важно сделать эту зону отдыха комфортной для 2,5 тыс. жителей станицы», — сказал замминистра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Дунаев.

Он добавил, что после реконструкции парковая территория около Дома культуры площадью 12,5 тыс. кв. м получит функциональный и современный вид.

В парке станицы Зассовской установят освещение, скамейки, дорожки для пешеходов, выполнят озеленительные работы, а также установят игровое и спортивное оборудование, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: общественную территорию благоустроят на Затоне в Краснодаре. Участок сформируют между парком 30-летия Победы и Тропой здоровья. Уже стартовали общественные обсуждения.

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