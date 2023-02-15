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Общественную территорию благоустроят на Затоне в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/obshhestvennuyu-territoriyu-blagoustroyat-na-zatone-v-krasnodare
Общественную территорию благоустроят на Затоне в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Участок сформируют между парком 30-летия Победы и Тропой здоровья. Уже стартовали общественные обсуждения.

На территории планируют благоустроить зеленую зону и пешеходную аллею, а также разместить спортивные и детские площадки, обустроить поля для игровых видов спорта. Зона отдыха предусмотрена генпланом города, объяснили в департаменте архитектуры и градостроительства.

Новую территорию планируют разместить на землях неразграниченной госсобственности — если участки начнут изымать у третьих лиц, стоимость и сроки реализации проекта вырастут. Оптимальный вариант выбрали в том числе с учетом рельефа.

Общественные обсуждения проекта пройдут до 21 февраля. Жители города могут ознакомиться с ним по ссылке.

Кроме того, ознакомиться с проектами планировки и межевания территории можно на улице Коммунаров, 173 по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00. Также посмотреть проекты можно на улице Калинина, 339 по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00.

Свои замечания и предложения можно внести в специальные журналы на экспозициях, отправить на электронную почту, оставить на официальном сайте администрации, а также выслать по почте на адрес департамента архитектуры и градостроительства — Коммунаров, 173, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в сентябре 2022 года в Краснодаре завершили благоустройство Тропы здоровья. На участке протяженностью почти 800 м и площадью 2,8 тыс. кв. м заменили асфальтобетонное покрытие, нанесли свежую разметку и установили бордюры.

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