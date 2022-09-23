Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре завершили благоустройство Тропы здоровья

Общество
23.09.2022 13:35
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zavershili-blagoustrojstvo-tropy-zdorovya
В Краснодаре завершили благоустройство Тропы здоровья

Популярную пешеходную зону в парке им. 30-летия Победы начали приводить в порядок в начале августа.

На участке протяженностью почти 800 метров и площадью 2,8 тыс. кв. метров заменили асфальтобетонное покрытие, нанесли свежую разметку и установили бордюры.

Сейчас пешеходная и велосипедная дорожки вдоль улицы Береговой полностью привели в порядок.

По просьбам местных жителей на обновленной территории Тропы здоровья к декабрю установят 15 лавочек и 15 урн, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре согласовали новый дизайн-проект благоустройства Николаевского бульвара.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что такое частичная мобилизация и кого она коснется?
Что такое частичная мобилизация и кого она коснется?
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Краснодаре празднование Дня города пройдет по сокращенной программе
В Краснодаре празднование Дня города пройдет по сокращенной программе
В Краснодаре мужчина горел заживо в закрытом лифте из-за воспламенившегося самоката
В Краснодаре мужчина горел заживо в закрытом лифте из-за воспламенившегося самоката
В Краснодаре снесли двухэтажный самострой площадью 587 кв. метров
В Краснодаре снесли двухэтажный самострой площадью 587 кв. метров
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Под маской помощи-2: дроны, «стингеры» и танки для Украины — выгодная Западу «благотворительность»
  2. В Краснодаре неадекватная женщина напугала учеников школы
  3. Правительство РФ предложило ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами
  4. Маргарита Симоньян объявила флешмоб для финансовой поддержки мобилизованных
  5. В Москве уроженку Кубани арестовали по подозрению в убийстве новорожденной дочки
  6. Что такое частичная мобилизация и кого она коснется?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях