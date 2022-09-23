В Краснодаре завершили благоустройство Тропы здоровья

В Краснодаре завершили благоустройство Тропы здоровья

Популярную пешеходную зону в парке им. 30-летия Победы начали приводить в порядок в начале августа.

На участке протяженностью почти 800 метров и площадью 2,8 тыс. кв. метров заменили асфальтобетонное покрытие, нанесли свежую разметку и установили бордюры.

Сейчас пешеходная и велосипедная дорожки вдоль улицы Береговой полностью привели в порядок.

По просьбам местных жителей на обновленной территории Тропы здоровья к декабрю установят 15 лавочек и 15 урн, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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