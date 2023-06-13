В Лабинском районе продолжают откачивать воду из подтопленных дворов

О работе по ликвидации подтоплений 12 июня рассказал глава Лабинского района Владимир Забураев.

Из берегов вышел ручей Холюшка в Каладжинском поселении. Там подтопило 14 дворов. Вода в ручье спала, с подтопленных территорий воду ликвидировали.

Из-за сильного дождя вода с холмов забила селевыми массами проход под мостом на въезде в станицу Зассовскую. Кроме того, подтопило два двора на улице Лабинской. Специалисты после спада воды расчистили трубный проход в балке Эрастов и балке Семиколенной.

Также продолжается работа по ликвидации последствий ЧС в Лабинске. Ведется откачка воды на пересечении улиц Виноградной и Егорова.

«Круглосуточно отслеживаем уровень воды в реках. В настоящий момент в границах Лабинского городского поселения в реки Лаба уровень воды — 246 см, пока превышает отметку неблагоприятного явления на 26 см, но ниже опасного. В реках Кукса и реках Неволька — 54 и 90 см. соответственно, что ниже уровня неблагоприятного явления», — сообщил Владимир Забураев в Telegram.

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