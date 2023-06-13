Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Лабинском районе продолжают откачивать воду из подтопленных дворов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-labinskom-rajone-prodolzhayut-otkachivat-vodu-iz-podtoplennyh-dvorov
В Лабинском районе продолжают откачивать воду из подтопленных дворов
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

О работе по ликвидации подтоплений 12 июня рассказал глава Лабинского района Владимир Забураев.

Из берегов вышел ручей Холюшка в Каладжинском поселении. Там подтопило 14 дворов. Вода в ручье спала, с подтопленных территорий воду ликвидировали.

Из-за сильного дождя вода с холмов забила селевыми массами проход под мостом на въезде в станицу Зассовскую. Кроме того, подтопило два двора на улице Лабинской. Специалисты после спада воды расчистили трубный проход в балке Эрастов и балке Семиколенной.

Также продолжается работа по ликвидации последствий ЧС в Лабинске. Ведется откачка воды на пересечении улиц Виноградной и Егорова.

«Круглосуточно отслеживаем уровень воды в реках. В настоящий момент в границах Лабинского городского поселения в реки Лаба уровень воды — 246 см, пока превышает отметку неблагоприятного явления на 26 см, но ниже опасного. В реках Кукса и реках Неволька — 54 и 90 см. соответственно, что ниже уровня неблагоприятного явления», — сообщил Владимир Забураев в Telegram.

Читайте также: в Краснодарском крае подтопленными остаются 68 придомовых территорий в двух муниципалитетах.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 13 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 13 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 12 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 12 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 11 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 11 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 10 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 10 июня
Плохое настроение, инфекции, рак и ДТП: врач объяснил, чем опасен недосып
Плохое настроение, инфекции, рак и ДТП: врач объяснил, чем опасен недосып
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях