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В Лабинском районе после сильных дождей поднялась вода в реках

Происшествия
19.08.2022 16:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-labinskom-rajone-posle-silnyh-dozhdej-podnyalas-voda-v-rekah
В Лабинском районе после сильных дождей поднялась вода в реках
Фото t.me/vladimirzaburaev

Ливни в Лабинском районе прошли 18 августа. Из-за этого поднялся уровень воды в малых реках муниципалитета.

«В 4 утра сработал датчик в хуторе Привольный о том, что уровень реки Кукса поднялся. Экстренно были подняты все службы. Выехал на место и глава поселения», — сказал заместитель главы администрации Лабинского района по вопросам ЖКХ, ГО и ЧС Алексей Бердников.

В 5:40 зафиксировали пик подъема уровня воды в реке Кукса. Сейчас он пошел на спад. Угрозы подтопления нет.

Местных жителей, чьи дома находятся вдоль берегов рек Неволька и Кукса, предупредили о том, что уровень воды поднимается. Сейчас специалисты мониторят ситуацию на местах.

«Благодаря слаженным действиям всех служб и ведомств угроза подтопления миновала. Ведется мониторинг малых рек, очищаются от заторов трубные и мостовые переходы. Прошу жителей в случае выхода воды из берегов сообщать по телефону 112», — написал в Telegram глава Лабинского района Владимир Забураев.

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