В Лабинском районе после сильных дождей поднялась вода в реках
Ливни в Лабинском районе прошли 18 августа. Из-за этого поднялся уровень воды в малых реках муниципалитета.
«В 4 утра сработал датчик в хуторе Привольный о том, что уровень реки Кукса поднялся. Экстренно были подняты все службы. Выехал на место и глава поселения», — сказал заместитель главы администрации Лабинского района по вопросам ЖКХ, ГО и ЧС Алексей Бердников.
В 5:40 зафиксировали пик подъема уровня воды в реке Кукса. Сейчас он пошел на спад. Угрозы подтопления нет.
Местных жителей, чьи дома находятся вдоль берегов рек Неволька и Кукса, предупредили о том, что уровень воды поднимается. Сейчас специалисты мониторят ситуацию на местах.
«Благодаря слаженным действиям всех служб и ведомств угроза подтопления миновала. Ведется мониторинг малых рек, очищаются от заторов трубные и мостовые переходы. Прошу жителей в случае выхода воды из берегов сообщать по телефону 112», — написал в Telegram глава Лабинского района Владимир Забураев.
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