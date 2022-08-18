В Лабинске прошел град с голубиное яйцо

В Лабинске прошел град с голубиное яйцо

Крупный град, ливень и шквалистый ветер обрушились 18 августа на Лабинск.

Больше всего досталось центру, там куски льда размером с голубиное яйцо падали на припаркованные автомобили и прохожих. Людям пришлось прятаться под навесами. Пострадали и сельхозугодия. Аграрии подсчитывают ущерб.

В крае действует штормовое предупреждение. Местами в регионе ожидаются сильные ливни, гроза, град и шквалистый ветер до 20 м/с. Непогода продлится до конца выходных.

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