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В Лабинске прошел град с голубиное яйцо

Общество
18.08.2022 21:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-labinske-proshel-grad-s-golubinoe-yajtso
В Лабинске прошел град с голубиное яйцо

Крупный град, ливень и шквалистый ветер обрушились 18 августа на Лабинск.

Больше всего досталось центру, там куски льда размером с голубиное яйцо падали на припаркованные автомобили и прохожих. Людям пришлось прятаться под навесами. Пострадали и сельхозугодия. Аграрии подсчитывают ущерб.

В крае действует штормовое предупреждение. Местами в регионе ожидаются сильные ливни, гроза, град и шквалистый ветер до 20 м/с. Непогода продлится до конца выходных.

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