В Лабинском районе поднялся уровень воды в реках в четырех населенных пунктах

Об этом вечером 14 июня сообщил в своих соцсетях глава Лабинского района Владимир Забураев.

Из-за сильных осадков поднялся уровень воды в реках в станицах Владимирской, Упорной, Чернореченской и в хуторе Сладком.

В станице Владимирской уровень воды в реке Неволька поднялся выше отметки «неблагоприятное явление» на 16 см. Подтоплений в станице нет, в настоящее время уровень воды в реке в норме. Идет подъем уровня воды в реке Кукса в хуторе Привольном.

В станице Упорной уровень воды в реке Окард на 24 см превысил отметку «неблагоприятное явление». Река Щучка пролилась через дорогу в районе лагеря «Мечта». Лагерь и рядом стоящие жилые дома не подтоплены. На въезде в станицу Упорную вода вновь идетт через дорогу, проезда пока нет.

В хуторе Сладком в уровень воды в реке Хуторянка составляет 130 см. Это на 20 см выше отметки «опасное явление». Подтоплено 4 придомовых территории на улице Ленина.

В станице Чернореченской подтоплены придомовые территории на улицах Ленина, Партизанской и Советской. Вода идет из полей по реке Водяной.

В хуторе Харьковском вода идет по улице Набережной, подтоплены 2 двора.

В станице Каладжинской поток воды с горы сошел через один огород в реку.

В хуторе Первая Синюха молния ударила в подстанцию. В результате часть жителей улицы Мира временно осталась без света. В настоящий момент электричество восстановлено.

Специалисты продолжают следить за ситуацией. В готовность приведены около 15 единиц техники и 40 спасателей, сообщил Владимир Забураев в своем Telegram-канале.

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