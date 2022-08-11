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В Лабинском районе мост через Лабу отремонтируют по краевой госпрограмме

Общество
11.08.2022 14:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-labinskom-rajone-po-kraevoj-gosprogramme-otremontiruyut-most-cherez-reku-laba
В Лабинском районе мост через Лабу отремонтируют по краевой госпрограмме

Совет Лабинского района 11 августа рассмотрит вопрос о выделении финансирования из местного бюджета на корректировку проектно-сметной документации на ремонт моста.

По предварительным оценкам, стоимость ремонта моста через реку Лабу составляет около 370 млн рублей.

После корректировки проекта и сметы подадут заявку в региональный минтранс для отбора на участие в госпрограмме, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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