В Лабинском районе мост через Лабу отремонтируют по краевой госпрограмме

В Лабинском районе мост через Лабу отремонтируют по краевой госпрограмме

Совет Лабинского района 11 августа рассмотрит вопрос о выделении финансирования из местного бюджета на корректировку проектно-сметной документации на ремонт моста.

По предварительным оценкам, стоимость ремонта моста через реку Лабу составляет около 370 млн рублей.

После корректировки проекта и сметы подадут заявку в региональный минтранс для отбора на участие в госпрограмме, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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