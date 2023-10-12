В Лабинском районе отремонтируют мост через реку Кукса и построят спортплощадку

Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Во время рабочего визита в Лабинский район 12 октября он пообщался с местными жителями.

Жительница станицы Владимирской попросила главу региона помочь с восстановлением моста через реку Кукса, который повредился во время разгула в июне этого года.

«Мы должны как можно скорее устранить последствия удара стихии и отремонтировать мост через реку Кукса. Понимаю, что для муниципалитета это большие средства, значит выделим необходимые деньги из краевого бюджета», — сказал Кондратьев.

Глава Лабинского района Владимир Забураев уточнил, что проект на восстановление моста в станице Владимирской уже готов. На проведение работ потребуется более 19 млн рублей.

Жительница Лабинска рассказала губернатору о нехватке спортивных площадок в микрорайоне Виноградный, где живут около 3 тыс. человек.

Кондратьев отметил, что физической подготовке населения на Кубани уделяют большое внимание и создают для этого необходимую инфраструктуру во всех муниципалитетах. В регионе активно строят спортивные комплексы, центры единоборств и игровые площадки.

«Микрорайон Виноградный не может стать исключением. В следующем году здесь должна появиться многофункциональная спортивная площадка с зоной воркаута», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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