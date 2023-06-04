В Лабинском районе остаются подтопленными 64 придомовые территории и 19 домов

По состоянию на утро 4 июня в Лабинском районе продолжаются работы по откачке воды. Оценочные комиссии выявили подтопления 483 придомовых территорий. Вода заходила в 227 домов.

В настоящее время подтопленными остаются 64 придомовые территории и 19 домов.

В Курганинском и Новокубанском районах работы по откачке воды уже завершили. Комиссии зафиксировали в Курганинском районе подтопления 1 тыс. 365 придомовых территорий, в том числе 159 домов. В Новокубанском районе выявлены подтопления 81 придомовой территории и шести домов.

С подтопленных территорий в Апшеронском районе вода сошла. Были подтоплены 30 дворов, в 23 дома заходила вода. В настоящее время работают оценочные комиссии.

Также сообщается о работе оценочных комиссий в поселке Псебай в Мостовском районе. Там 3 июня выпал крупный град диаметром до 20 мм. Он повредил кровли семи частных домов.

В станице Костромской на реке Псефирь и в станице Махошевской на реке Фарс наблюдался подъем уровня воды с достижением опасных и неблагоприятных отметок. Подтоплений нет сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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