В Лабинском районе организовали тренировки по пауэрлифтингу для ветеранов СВО

Бойцы специальной операции, вернувшиеся с фронта с травмами, начали посещать занятия в специализированном отделении местной спортивной школы.

Тренировки по пауэрлифтингу здесь не первый год проводят для кубанцев с проблемами опорно-двигательного аппарата. Это помогает им демонстрировать силу своего духа и добиваться новых рекордов.

Теперь к ним присоединились и ветераны СВО, готовые преодолевать себя, покорять новые спортивные вершины и с гордостью защищать честь Лабинского района на соревнованиях.

