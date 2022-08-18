В Лабинском районе объявили о чрезвычайном уровне пожароопасности

Видео канала «Кубань 24»

На Кубани действует высокая пожароопасность. Связано это с критическими температурами, которые установились в регионе. Так, 18 августа ожидается до +35 °С.

В зоне риска — более 30 населенных пунктов. На особом контроле стоят детские оздоровительные лагеря, садоводческие товарищества и земли лесного фонда.

«В Лабинском районе установлен пятый класс пожарной опасности, местами в юго-восточных районах края также ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса. В южной половине края и в северо-западных районах, а также на Черноморском побережье сохраняется высокая пожароопасность четвертого класса», — сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Алексей Тарачев.

Сотрудники МЧС напомнили, что в лесах запрещено разводить костры возле сухой растительности, а в населенных пунктах нельзя сжигать траву и ветки. За соблюдением этих правил следят мониторинговые группы. С начала 2022 года в крае возбудили более 5 тыс. административных дел за нарушение норм в сфере пожарной безопасности.

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