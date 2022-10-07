В Лабинском районе стартовал капремонт автомобильного моста через Большую Лабу
Общество
07.10.2022 16:26
Рабочие приступили к капитальному ремонту автомобильного моста через реку Большую Лабу. На время проведения работ на мосту демонтировали автоматический гидрологический комплекс № 128.
Для того, чтобы временно установить комплекс на другое место и продолжить следить за уровнем воды, на участок выехали специалисты территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера.
Они осмотрели местность и согласовали новый участок для организации пункта визуального мониторинга за уровнем воды в реке Лабе в районе станицы Ахметовской, сообщает пресс-служба ГКУ КК «ТЦМП ЧС» в Telegram.
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