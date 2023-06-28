В Лабинском районе к 1 сентября откроют «Кванториум»

В муниципалитете это будет первый «Кванториум». Технопарк откроют в рамках нацпроекта «Образование» в школе № 9 Лабинска.

Сейчас идут работы по внутренней отделке помещений, монтируют электропроводку и системы отопления и водоснабжения. В аудиториях установят современное оборудование. «Кванториум» откроют к началу учебного года.

В квантумах-лабораториях школьники будут изучать химию, физику, биологию, а также научатся решать практико-ориентированные задачи, изучат прототипирование, основы программирования, освоят БПЛА.

Технопарк станет для школьников стартовой площадкой для выбора будущей профессии. «Кванториум» будет взаимодействовать с Лабинскими аграрным и социально-техническим техникумами, Казанским техникумом информационных технологий и связи, Московским колледжем связи имени Вострухина, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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