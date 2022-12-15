Технопарк «Кванториум» открыли в Армавирском государственном педагогическом университете

Новый педагогический технопарк «Кванториум» станет площадкой для разработки современных методик использования высокотехнологичного оборудования в школах.

Площадка поможет подготовить будущих педагогов к работе в школе и в детских «Кванториумах», центрах «Точка роста» и «IT-куб». Здесь педагоги пройдут обучение, для них организуют курсы повышения квалификации.

Новый «Кванториум» оснащен высокотехнологичным оборудованием. На церемонии открытия участникам представили роботов разных типов. С их помощью студенты будут отрабатывать методики управления дронами, а также робототехнику и многоуровневое программирование. Будущие учителя смогут освоить новые компетенции. Технопарк открыли в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

«Нацпроект «Образование» дал мощный импульс для развития школ, системы дополнительного образования детей и молодежи. Открывающиеся по всей стране кванториумы и IT-кубы ждут своих наставников. Нам важно, чтобы завтрашний выпускник вуза в полной мере владел оборудованием этих центров, понимал, как с ним работать и «встроить» его в проектную деятельность школьников», — отметил ректор университета Евгений Нижник.

В 2020 году было принято решение об открытии педагогических «Кванториумов» на базе 33 педагогических вузов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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