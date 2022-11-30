Совет по технологическому развитию создадут в Краснодарском крае

Об этом сообщил вице-губернатор Александр Руппель 30 ноября на встрече со студентами Кубанского государственного технологического университета.

Замглавы региона осмотрел лаборатории кафедр технологии нефти и газа и технологического оборудования и систем жизнеобеспечения. После чего он оценил разработки студентов и пообщался с ними.

«Важно, чтобы специалисты-разработчики и бизнес могли найти друг друга. Поэтому мы приняли решение создать Совет по технологическому развитию. В него войдут представители научного сообщества, институтов развития, промышленники, инноваторы, профильные органы власти и депутаты ЗСК. Такая командная работа позволит оперативно интегрировать научные разработки в реальный сектор экономики», — отметил Александр Руппель.

Студенты задали Александру Руппелю интересующие их вопросы о поддержке стартапов, развитии инновационных разработок, преференциях для бизнеса и многом другом. Общение в формате «Открытого микрофона» длилось более 1,5 часа. Студенты в числе прочего узнали о возможностях школы предпринимательства «Бизнес молодых», проекте «Стартап как диплом», инструментах краевых Фондов развития бизнеса и развития инноваций.

В окончании встречи вице-губернатор вручил и. о. ректора КубГТУ Михаилу Барышеву и коллективу университета благодарность президента РФ Владимира Путина, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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