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В Краснодарском крае открыли Центр поддержки технологий и инноваций

Экономика
16.11.2022 18:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-otkryli-tsentr-podderzhki-tehnologij-i-innovatsij
В Краснодарском крае открыли Центр поддержки технологий и инноваций
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Центр поддержки технологий и инноваций будет работать на базе регионального Фонда развития инноваций.

По словам вице-губернатора Александра Руппеля, актуальность технологий и инноваций сегодня возросла, как никогда.

«Идет процесс импортозамещения, развития собственных производств, и нашим предприятиям необходимо заместить «выпадающие» импортные разработки и опираться на новые отечественные решения. В прошлом году для этих целей в крае мы создали Фонд развития инноваций, теперь открываем Центр поддержки технологий и инноваций, где изобретателям помогут ускорить все процессы – в том числе, связанные с защитой интеллектуальной собственности», — отметил вице-губернатор.

Руководитель краевого департамента инвестиций и развития МСП предпринимательства Василий Воробьев добавил, что на базе Фонда можно получить консультацию патентного поверенного, получить ответы на организационные вопросы. Предприниматели и деятели науки могут воспользоваться базами патентной информации, подать заявки и участвовать в мероприятиях Центра.

В ближайшее время в Центре для изобретателей и инноваторов пройдут семинары на тему интеллектуальной собственности.

«Сегодня очень важна грамотность в сфере защиты объектов интеллектуальной собственности. Это создаст условия для дальнейшего технологического развития», — отметила руководитель Фонда развития инноваций Краснодарского края Ольга Лукашева.

Получить информацию об услугах Центра поддержки технологий и инноваций можно на сайте Фонда или по телефону 8 (861) 991-25-50, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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