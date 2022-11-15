Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В форуме «Стратегии будущего 2.0» приняли участие свыше 1 тыс. бизнесменов Кубани

Экономика
15.11.2022 18:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-forume-strategii-budushhego-2-0-prinyali-uchastie-svyshe-1-tys-biznesmenov-kubani
В форуме «Стратегии будущего 2.0» приняли участие свыше 1 тыс. бизнесменов Кубани
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Бесплатное образовательное мероприятие для предпринимателей Краснодарского края провели в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Всего в онлайн-форуме приняли участие более 1 тыс. предпринимателей Краснодарского края. В ходе форума эксперты поделились лучшими кейсами и рассказали о новых подходах в организации бизнес-процессов. Участники форума «Стратегии будущего 2.0» в течение семи часов задавали вопросы экспертам и общались в едином чате для решения профессиональных задач.

Глава департамента инвестиций и развития МСП Краснодарского края Василий Воробьев отметил увеличение спроса на подобные образовательные проекты.

«За 10 месяцев 2022 года Фонд развития бизнеса организовал 11 знаковых мероприятий, в которых приняли участие более 4 тыс. предпринимателей. Сегодня мы продолжаем активную работу в этом направлении», — сказал Воробьев.

В рамках форума эксперты также рассказали о конкуренции, рынке труда, о том, с какими трудностями придется столкнуться.

Исполнительный директор краевого Фонда развития бизнеса Елена Пистунова рассказала о господдержке МСП и развитии бизнеса на Кубани.

«Мы получили более 3,3 тыс. заявок на участие в мероприятии. Такой интерес со стороны бизнеса понятен, ведь темы форума мы подбирали на основании запросов от представителей МСП, которые обращаются на нашу горячую линию», — сказала Пистунова.

Организаторами форума выступил Фонд развития бизнеса Краснодарского края при поддержке департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодаре клуб «Росмолодежь. Бизнес» провел встречу для молодых предпринимателей.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Анапе ранивший ножом двоих полицейских мужчина стрелял в следователя
В Анапе ранивший ножом двоих полицейских мужчина стрелял в следователя
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Монтаж всех пролетов нового Яблоновского моста между Краснодаром и Адыгеей завершили
Монтаж всех пролетов нового Яблоновского моста между Краснодаром и Адыгеей завершили
Комфорт и масштаб: в мае 2023 на курорте Miracleon в Анапе появятся четыре новых отеля
Комфорт и масштаб: в мае 2023 на курорте Miracleon в Анапе появятся четыре новых отеля
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Премьера «Дон Кихота» в Краснодарском краевом театре кукол. Фоторепортаж
  2. В Краснодаре в трамвае стало плохо пассажиру, он скончался
  3. В Краснодаре на 10 лет посадили мужчину, который облил бензином собутыльника и заживо поджег
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. Когда троллейбус придет в «Немецкую деревню» и в «Губернский»
  6. Мэр Краснодара раскритиковал затягивание процесса проектирования приюта для собак
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях