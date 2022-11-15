В форуме «Стратегии будущего 2.0» приняли участие свыше 1 тыс. бизнесменов Кубани

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Бесплатное образовательное мероприятие для предпринимателей Краснодарского края провели в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Всего в онлайн-форуме приняли участие более 1 тыс. предпринимателей Краснодарского края. В ходе форума эксперты поделились лучшими кейсами и рассказали о новых подходах в организации бизнес-процессов. Участники форума «Стратегии будущего 2.0» в течение семи часов задавали вопросы экспертам и общались в едином чате для решения профессиональных задач.

Глава департамента инвестиций и развития МСП Краснодарского края Василий Воробьев отметил увеличение спроса на подобные образовательные проекты.

«За 10 месяцев 2022 года Фонд развития бизнеса организовал 11 знаковых мероприятий, в которых приняли участие более 4 тыс. предпринимателей. Сегодня мы продолжаем активную работу в этом направлении», — сказал Воробьев.

В рамках форума эксперты также рассказали о конкуренции, рынке труда, о том, с какими трудностями придется столкнуться.

Исполнительный директор краевого Фонда развития бизнеса Елена Пистунова рассказала о господдержке МСП и развитии бизнеса на Кубани.

«Мы получили более 3,3 тыс. заявок на участие в мероприятии. Такой интерес со стороны бизнеса понятен, ведь темы форума мы подбирали на основании запросов от представителей МСП, которые обращаются на нашу горячую линию», — сказала Пистунова.

Организаторами форума выступил Фонд развития бизнеса Краснодарского края при поддержке департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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