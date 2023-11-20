В Лабинском районе гадалка провела «обряд очищения» и обокрала пенсионерку

Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным следствия, 35-летняя жительница станицы Полтавской через незапертую дверь зашла в дом 80-летней женщины. Сообщив пенсионерке о том, что на нее навели порчу, злоумышленница предложила провести «обряд очищения».

Пожилая женщина передала лжецелительнице кошелек с деньгами. Та совершила несколько манипуляций над деньгами и вернула кошелек владелице. После, когда пенсионерка отвлеклась, злоумышленница вытащила из кошелька 70 тыс. рублей и скрылась.

На подозреваемую завели уголовное дело за кражу. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Женщине грозит до пяти лет колонии.

Похищенные деньги полицейские вернули законной владелице, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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