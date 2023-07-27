Сожженные деньги и куриные яйца: в Краснодаре осудили гадалку за обман на 3 млн рублей

Женщину признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере.

Установили, что местная жительница обратилась к гадалке в 2019 году с жалобами на здоровье и проблемы в жизни. Целительница сказала, что может помочь женщине при помощи магических ритуалов. Для них ей были нужны свечи, куриные яйца и деньги, которые нужно было сжечь во время ритуала, а также для оплаты услуг.

Гадалка убедила женщину, что в случае отказа от ритуалов ее и ее близких ждут ухудшение здоровья и скорая смерть. В течение 5 месяцев целительница проводила ритуалы, во время которых подменяла купюры для сжигания на фальшивые. В результате все переданные 3 млн 150 тыс. рублей она оставила себе.

На суде обвиняемая свою вину не признала — она сказала, что является целительницей и помогает людям справиться с трудными жизненными ситуациями. С учетом смягчающих обстоятельств в виде шести малолетних детей суд назначил женщине 3 года колонии строгого режима. Отбывание наказания отсрочили до достижения младшим ребенком 14 лет. Приговор вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Читайте также: предприниматель из Краснодара попытался обмануть банк на 30 млн рублей при сделке с валютой.