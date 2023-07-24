Предприниматель из Краснодара попытался обмануть банк на 30 млн рублей при сделке с валютой

Занимающийся оптовой торговлей овощами и фруктами предприниматель совершал незаконные операции при выполнении контракта с иностранной компанией.

По данным следствия, мужчина сделал информационные письма с ложными сведениями о необходимости оплаты товара компаниям-нерезидентам, чтобы закрыть документы по сделкам. Письма он направил в банк, который осуществляет валютный контроль.

На основании подложных документов банк перечислил нерезидентам более 400 тыс. долларов США — это свыше 30 млн рублей.

Возбудили уголовное дело. Расследование завершили, материалы с обвинительным заключением направили в суд, сообщает «МВД Медиа».

Читайте также: похитивших у знакомого почти 18 млн рублей супругов будут судить в Краснодаре.