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Обещали доллар подешевле: похитивших у знакомого почти 18 млн рублей супругов будут судить в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/obeshhali-dollar-podeshevle-pohitivshih-u-znakomogo-pochti-18-mln-rublej-suprugov-budut-sudit-v-krasnodare
Обещали доллар подешевле: похитивших у знакомого почти 18 млн рублей супругов будут судить в Краснодаре
Фото martaposemuckel, pixabay.com

В Краснодаре направили в суд уголовное дело о мошенничестве в отношении 33-летнего местного жителя и его 30-летней супруги.

По данным следствия, к супругам обратился их знакомый с просьбой помочь купить валюту по заниженному курсу. В течение нескольких дней злоумышленники получили от «друга семьи» более 17,8 млн рублей, которыми воспользовались по своему усмотрению, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Мужчину взяли под стражу, его супругу отправили под домашний арест. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

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