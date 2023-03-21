В Лабинском районе будут судить нигерийского «музыканта», обманувшего женщину на 750 тыс. рублей

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего гражданина Нигерии и 31-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья.

По версии следствия, в марте прошлого года живущие в Москве мужчины познакомились в интернете с 36-летней жительницей Лабинска от имени британского музыканта Тома Оделла. Они попросили женщину о помощи в якобы покупке недвижимости в РФ и разблокировки счета в банке. Доверчивая лабинчанка перевела «музыканту» на карту 750 тыс. рублей.

Двух иностранцев обвиняют в мошенничестве. За это преступление им может грозить до 6 лет лишения свободы. Материалы по их уголовному делу передали в Лабинский городской суд. Сейчас подозреваемые находятся под стражей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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