Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Лабинском районе будут судить нигерийского «музыканта», обманувшего женщину на 750 тыс. рублей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-labinskom-rajone-budut-sudit-nigerijskogo-muzykanta-obmanuvshego-zhenshhinu-na-750-tys-rublej
В Лабинском районе будут судить нигерийского «музыканта», обманувшего женщину на 750 тыс. рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего гражданина Нигерии и 31-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья.

По версии следствия, в марте прошлого года живущие в Москве мужчины познакомились в интернете с 36-летней жительницей Лабинска от имени британского музыканта Тома Оделла. Они попросили женщину о помощи в якобы покупке недвижимости в РФ и разблокировки счета в банке. Доверчивая лабинчанка перевела «музыканту» на карту 750 тыс. рублей.

Двух иностранцев обвиняют в мошенничестве. За это преступление им может грозить до 6 лет лишения свободы. Материалы по их уголовному делу передали в Лабинский городской суд. Сейчас подозреваемые находятся под стражей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: за мошенничество на 1,3 млн рублей будут судить директора и главного бухгалтера фирмы в Краснодарском крае.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Найденный в горах страус останется жить в парке живой природы под Новороссийском
  2. Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
  3. У Краснодара лапки: нейросеть нарисовала города России в образе котиков
  4. Блогер-сыроед из Сочи отрицает вину в смерти сына от истощения
  5. В Краснодаре столкнулись полицейская машина и иномарка
  6. Краснодарские ученые и инженеры планируют спасать берег Таганрога от обрушения в Азовское море
Прямой эфир
Мы в соцсетях