В Лабинском и Новокубанском районах продолжают откачивать воду из подтопленных домовладений

По данным оперативного штаба, 9 июня работы по откачке воды с подтопленных территорий в двух муниципалитетах Кубань продолжаются.

В Лабинском районе из-за обильных осадков были подтоплены 814 придомовых территорий, в 376 домов заходила вода. Сейчас продолжаются работы по откачке воды. В пункте временного размещения находятся 23 человека, в том числе 13 детей. В четырех населенных пунктах района действует режим ЧС.

В Новокубанском районе были подтоплены 317 придомовых территорий, в 78 домов заходила вода. Сейчас подтопленными остаются 111 домовладений. Работы по откачке воды продолжаются. В шести населенных пунктах района действует режим ЧС, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», за последние две недели от ливней и подтоплений пострадали 11 районов Кубани. В 9 муниципалитетах объявлен режим «ЧС». По результатам работы оценочных комиссий, всего было подтоплено более 2,7 тыс. дворов и более 900 домов. По данным на 8 июня, в Лабинском и Новокубанском районах подтопленными оставались 68 придомовых территорий.