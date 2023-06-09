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В Лабинском и Новокубанском районах продолжают откачивать воду из подтопленных домовладений

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-labinskom-i-novokubanskom-rajonah-prodolzhayut-otkachivat-vodu-iz-podtoplennyh-domovladenij
В Лабинском и Новокубанском районах продолжают откачивать воду из подтопленных домовладений
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

По данным оперативного штаба, 9 июня работы по откачке воды с подтопленных территорий в двух муниципалитетах Кубань продолжаются.

В Лабинском районе из-за обильных осадков были подтоплены 814 придомовых территорий, в 376 домов заходила вода. Сейчас продолжаются работы по откачке воды. В пункте временного размещения находятся 23 человека, в том числе 13 детей. В четырех населенных пунктах района действует режим ЧС.

В Новокубанском районе были подтоплены 317 придомовых территорий, в 78 домов заходила вода. Сейчас подтопленными остаются 111 домовладений. Работы по откачке воды продолжаются. В шести населенных пунктах района действует режим ЧС, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», за последние две недели от ливней и подтоплений пострадали 11 районов Кубани. В 9 муниципалитетах объявлен режим «ЧС». По результатам работы оценочных комиссий, всего было подтоплено более 2,7 тыс. дворов и более 900 домов. По данным на 8 июня, в Лабинском и Новокубанском районах подтопленными оставались 68 придомовых территорий.

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