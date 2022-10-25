В Лабинском аграрном техникуме открыли мастерскую для обучения IT-специалистов

Видео канала «Кубань 24»

Студенты на практике смогут изучать информационные кабельные сети, системы и комплексы. Это уже 23 мастерская в ссузах, открытая на Кубани в 2022 году. В ее оснащение из краевого бюджета вложили 9 млн рублей.

«В мастерскую установили самое современное оборудование, которое позволит нашим ребятам быть конкурентоспособными в это нелегкое время. И эта специальность, я думаю, будет востребована всегда», — сказал первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергей Пронько.

Мастерскую создали по нацпроекту «Образование» и региональному проекту «Молодые профессионалы». Техникум победил в конкурсе на получение краевого гранта.

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