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В Лабинской ЦРБ провели капремонт гинекологического отделения

Общество
16.11.2022 15:39
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-labinskoj-tsrb-proveli-kapremont-ginekologicheskogo-otdeleniya
В Лабинской ЦРБ провели капремонт гинекологического отделения
Фото t.me/minkovaanna23

Об этом стало известно во время рабочей поездки в Лабинский район вице-губернатора Анны Миньковой.

Новое отделение оснастили современным оборудованием. Там проводят около 500 операций в год.

Теперь в районной больнице капитально отремонтируют дневной стационар. Уже установили новую ангиографическую систему. В декабре планируют открыть рентген-хирургическое отделение.

Вице-губернатор также посетила офис ВОП в хуторе Сладком. Новое здание построили в 2019 году. До этого медицинскую помощь оказывали в амбулатории 1968 года постройки. Также в хутор выезжает бригада с узкими специалистами.

После объезда медучреждений Минькова посетила Лабинскую детскую школу искусств, которая переехала в новое здание в 2020 году. Там обучаются более 900 детей. В новом здании обновили музыкальные инструменты, мебель и технику.

«Само учреждение основано в 1957 году. Уже стало доброй традицией его выпускникам возвращаться в качестве преподавателей. Более 80% педагогического состава сами заканчивали эту школу», — написала Анна Минькова в Telegram.

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