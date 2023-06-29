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В Лабинске загорелось одноэтажное здание, огонь уничтожил 50 кв. метров

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-labinske-zagorelos-odnoetazhnoe-zdanie-ogon-unichtozhil-50-kv-metrov
В Лабинске загорелось одноэтажное здание, огонь уничтожил 50 кв. метров
Фото t.me/labinsk_online

О пожаре в здании рядом с супермаркетом «Магнит» на улице Мира местные жители сообщили в соцсетях сообщили утром 29 июня.

На фото с места происшествия видно задымление над крышей здания и работа пожарных.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 7:32. На место незамедлительно выехали пожарные. Прибыв на место в 7:34, они установили, что горит одноэтажное здание, огонь охватил 50 кв. м. В 8:00 пожар локализовали на той же площади. В 8:07 ликвидировали открытое горение, а в 8:12 пожар полностью потушили.

Сообщается, что при пожаре никто не пострадал. К ликвидации возгорания привлекались 16 человек и четыре единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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