Рейсовый автобус сгорел на трассе под Краснодаром 

Сообщение о возгорании рейсового автобуса на 1360-м километре трассы М-4 «Дон» в Адыгейске поступило в МЧС 28 июня в 16:34.

На место происшествия выехали пожарные расчеты и ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 16 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

Причины возгорания устанавливаются. На месте работали 9 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Адыгея.

На место прибыли сотрудники полиции. По предварительным данным, во время движения автобус первоначально задымился. В этот момент в нем находилось около 10 пассажиров. Водитель экстренно остановил транспортное средство. Все люди успели выйти. Автобус сгорел полностью. Пострадавших нет.

Автобус является пассажирским, он выполнял междугородний рейс по маршруту Геленджик — Ростов-на-Дону. Движение на участке трассы М-4 «Дон» не перекрывалось. По факту произошедшего в полиции проводят проверку, во время которой установят все причины и обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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