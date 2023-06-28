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В Краснодаре загорелось здание на выезде из города, площадь пожара достигла 120 кв. метров

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zagorelos-zdanie-na-vyezde-iz-goroda-ploshhad-pozhara-dostigla-120-kv-metrov
В Краснодаре загорелось здание на выезде из города, площадь пожара достигла 120 кв. метров
Фото t.me/chp_krd

Сообщение о возгорании здания на улице Аэропортовской поступило в МЧС 28 июня в 14:24.

Пожарные подразделения прибыли на место и установили, что горит не эксплуатируемое здание на площади 100 кв. м. В 14:47 пожар локализовали на площади 120 кв. м. В 14:54 ликвидировали открытый огонь. При пожаре никто не пострадал.

На месте работают 43 человека и 14 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным очевидцев в соцсетях, пожар произошел в здании одного из автосалонов.

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