В Краснодаре загорелось здание на выезде из города, площадь пожара достигла 120 кв. метров

Сообщение о возгорании здания на улице Аэропортовской поступило в МЧС 28 июня в 14:24.

Пожарные подразделения прибыли на место и установили, что горит не эксплуатируемое здание на площади 100 кв. м. В 14:47 пожар локализовали на площади 120 кв. м. В 14:54 ликвидировали открытый огонь. При пожаре никто не пострадал.

На месте работают 43 человека и 14 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным очевидцев в соцсетях, пожар произошел в здании одного из автосалонов.

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