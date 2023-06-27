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В Анапе загорелся популярный ресторан «Брынза», огонь уничтожил 70 кв. метров

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-zagorelsya-restoran-brynza-ogon-unichtozhil-70-kv-metrov
В Анапе загорелся популярный ресторан «Брынза», огонь уничтожил 70 кв. метров
Фото t.me/c/1268035845/27335

О возгорании в ресторане «Брынза» утром 27 июня сообщили в соцсетях очевидцы.

На выложенных в соцсети видеозаписях видно сильное пламя, охватившее ресторан кавказской кухни.

Сообщение о возгорании поступило пожарным в 7:34. Прибыв на место в 7:40, специалисты установили, что горит помещение на первом этаже девятиэтажного здания. Огонь охватил 70 кв. м.

В 7:57 возгорание локализовали на той же площади, в 7:59 ликвидировали открытое горение, а в 8:09 пожар был полностью ликвидирован.

В тушении пожара участвовали 24 человека и шесть единиц техники. При пожаре никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодаре произошел пожар в частном доме на улице Октябрьской. Площадь возгорания составила 80 кв. метров.

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