В Краснодаре произошел пожар в частном доме на площади 80 кв. метров

Сообщение о возгорании дома на улице Октябрьской поступило в МЧС 26 июня в 12:53.

На место прибыли пожарные подразделения и установили, что горит одноэтажный жилой дом. В 13:28 огонь локализовали, в 13:40 — полностью потушили. Площадь пожара составила 80 кв. м.

Эвакуация е потребовалась. При пожаре никто не пострадал. На месте работали 17 человек и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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