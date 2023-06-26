В Краснодаре произошел пожар в частном доме на площади 80 кв. метров
Происшествия
26.06.2023 14:20
Сообщение о возгорании дома на улице Октябрьской поступило в МЧС 26 июня в 12:53.
На место прибыли пожарные подразделения и установили, что горит одноэтажный жилой дом. В 13:28 огонь локализовали, в 13:40 — полностью потушили. Площадь пожара составила 80 кв. м.
Эвакуация е потребовалась. При пожаре никто не пострадал. На месте работали 17 человек и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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