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В Анапе сгорела хозпостройка около смотровой площадки «Парящий орел»

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-sgorela-hozpostrojka-okolo-smotrovoj-ploshhadki-paryashhij-orel
В Анапе сгорела хозпостройка около смотровой площадки «Парящий орел»
Фото t.me/pva_anapa

Сообщение о возгорании в селе Супсех в районе смотровой площадки «Парящий орел» поступило в МЧС 25 июня в 21:28.

Пожарные подразделения прибыли на место и установили, что горит хозпостройка. В 21:37 огонь локализовали. В 21:55 пожар полностью потушили. Площадь возгорания составила 50 кв. м.

Во время пожара никто не пострадал. На месте работали 13 пожарных и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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