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Два человека пострадали при пожаре в частном доме в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-cheloveka-postradali-pri-pozhare-v-chastnom-dome-v-anape
Два человека пострадали при пожаре в частном доме в Анапе
Фото t.me/anapaofficial

О пожаре в частном доме на улице Серебряной в поселке Супсех пожарным сообщили в 16:40.

Локализовать огонь удалось в 17:22, полностью возгорание ликвидировали в 17:30. Площадь пожара составила 120 кв. м.

В ликвидации пожара участвовали 23 человека и пять единиц техники. При пожаре пострадали два человека. Скорая помощь доставила их в городскую больницу, сообщает  пресс-служба администрации Анапы в Telegram.

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