Два человека пострадали при пожаре в частном доме в Анапе

О пожаре в частном доме на улице Серебряной в поселке Супсех пожарным сообщили в 16:40.

Локализовать огонь удалось в 17:22, полностью возгорание ликвидировали в 17:30. Площадь пожара составила 120 кв. м.

В ликвидации пожара участвовали 23 человека и пять единиц техники. При пожаре пострадали два человека. Скорая помощь доставила их в городскую больницу, сообщает пресс-служба администрации Анапы в Telegram.

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