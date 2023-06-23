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В Краснодаре загорелся супермаркет на Ростовском шоссе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zagorelsya-supermarket-na-rostovskom-shosse
В Краснодаре загорелся супермаркет на Ростовском шоссе
Фото пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Сообщение о пожаре на 9 км Ростовского шоссе диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступило 23 июня в 17:23.

На место незамедлительно выехали специалисты. Прибыв на место в 17:40, они установили, что горит торговое помещение. Огонь охватил 400 кв. м.

Дополнительно к месту пожара прибыла оперативная группа 12 пожарно-спасательного отряда Краснодара, служба пожаротушения ГУМЧС России по Краснодарскому краю. Огонь распространился по всей кровле, произошло ее обрушение. Пожарным удалось не допустить распространения пламени на соседние здания. Площадь возгорания составила 800 кв. м.

Погибших и пострадавших нет. В ликвидации пожара участвуют 63 человека и 22 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

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