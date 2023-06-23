В Кропоткине на ходу загорелась легковушка
Происшествия
23.06.2023 13:34
Сообщение о том, что на улице Гоголя в районе пересечения с проспектом Ворошилова горит автомобиль, поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона 23 июня в 11:47.
На место пожарные расчеты и установили, что автомобиль загорелся в движении. Площадь возгорания составила 4 кв. м.
Автомобиль тушили 7 пожарных и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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