В Кропоткине на ходу загорелась легковушка

Сообщение о том, что на улице Гоголя в районе пересечения с проспектом Ворошилова горит автомобиль, поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона 23 июня в 11:47.

На место пожарные расчеты и установили, что автомобиль загорелся в движении. Площадь возгорания составила 4 кв. м.

Автомобиль тушили 7 пожарных и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: частный дом загорелся в Краснодаре, огонь охватил 80 кв. метров.