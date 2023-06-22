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Частный дом загорелся в Краснодаре, огонь охватил 80 кв. метров

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chastnyj-dom-zagorelsya-v-krasnodare-ogon-ohvatil-80-kv-metrov
Частный дом загорелся в Краснодаре, огонь охватил 80 кв. метров
Фото t.me/c/1621278113/3365

О пожаре на улице Московской вечером 22 июня сообщили в соцсетях местные жители

На кадрах, снятых из окна соседней многоэтажки, видно сильное задымление над крышей частного дома.

Сообщение о возгорании поступило пожарным в 17:09. На место незамедлительно выехали специалисты. Они установили, что в одноэтажном жилом доме загорелись б/у вещи. Огонь охватил 80 кв. м. В 17:23 возгорание локализовали на той же площади, а в 18:29 открытое горение было ликвидировано. Полностью пожар потушили в 18:48. В ликвидации возгорания участвовали 29 человек и четыре единицы техники. Пострадавших нет, эвакуация не проводилась, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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