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В Краснодаре на ходу загорелся автомобиль

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-na-hodu-zagorelsya-avtomobil
В Краснодаре на ходу загорелся автомобиль
Фото t.me/krd_tipich_ru

Сообщение о возгорании автомобиля на улице Автолюбителей в микрорайоне Гидростроителей поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона 22 июня в 9:39.

На место прибыли пожарные подразделения и установили, что машина загорелась в движении. Огонь был потушен еще до приезда пожарных. Его площадь составила 6 кв. м.

В результате пожара никто не пострадал. Было привлечено 6 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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