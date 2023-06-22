В Краснодаре на ходу загорелся автомобиль
Происшествия
22.06.2023 11:45
Сообщение о возгорании автомобиля на улице Автолюбителей в микрорайоне Гидростроителей поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона 22 июня в 9:39.
На место прибыли пожарные подразделения и установили, что машина загорелась в движении. Огонь был потушен еще до приезда пожарных. Его площадь составила 6 кв. м.
В результате пожара никто не пострадал. Было привлечено 6 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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