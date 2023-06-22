Склад с посудой и электротехникой горит на рынке в Ростовской области

Пожар произошел 22 июня в 6:34 на рынке «Классик» на улице Малое Зеленое кольцо в поселке Янтарном Аксайского района.

Пожарные прибыли на место и установили, что горит склад с посудой и техникой. Был объявлен второй ранг пожара. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м., а затем увеличилась до 2 тыс. кв. м.

По предварительным данным, склад загорелся из-за короткого замыкания проводки. К тушению привлечены 63 человека и 21 ед. техники, выехал пожарный поезд, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

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