В Лабинске встретили бойцов, вернувшихся из зоны СВО
Политика
16.11.2022 21:55
Военных приветствовали местные жители.
Бойцы вернулись домой из зоны СВО 16 ноября. Колонна военной техники с российским флагами проехала по улицам города.
Читайте также: в Адыгее мобилизованных из Краснодарского края проводили в зону спецоперации. Мобилизованных обеспечили экипировкой, оружием и продуктами питания в дорогу. Также бойцы прошли серьезную подготовку.
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