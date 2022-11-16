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В Лабинске встретили бойцов, вернувшихся из зоны СВО

Политика
16.11.2022 21:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-labinske-vstretili-bojtsov-vernuvshihsya-iz-zony-svo
Видео канала «Кубань 24»

Военных приветствовали местные жители.

Бойцы вернулись домой из зоны СВО 16 ноября. Колонна военной техники с российским флагами проехала по улицам города.

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