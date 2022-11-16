В Адыгее мобилизованных из Краснодарского края проводили в зону спецоперации

Видео канала «Кубань 24»

До посадки в автобусы бойцы получили напутствия представителей администрации региона и духовенства.

Мобилизованные обеспечены всем необходимым — экипировкой, оружием и продуктами питания в дорогу.

«Родина позвала — пошел. Поступил как любой нормальный мужчина», — сказал Владимир, мобилизованный из Крымска.

Мобилизованные прошли серьезную подготовку, включающую целый комплекс тренировочных занятий, который позволил восстановить и усовершенствовать навыки выполнения боевых задач, владения вооружением и военной техникой.

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