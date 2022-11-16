Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Адыгее мобилизованных из Краснодарского края проводили в зону спецоперации

Общество
16.11.2022 13:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-adygee-mobilizovannyh-iz-krasnodarskogo-kraya-provodili-v-zonu-spetsoperatsii
Видео канала «Кубань 24»

До посадки в автобусы бойцы получили напутствия представителей администрации региона и духовенства.

Мобилизованные обеспечены всем необходимым — экипировкой, оружием и продуктами питания в дорогу.

«Родина позвала — пошел. Поступил как любой нормальный мужчина», — сказал Владимир, мобилизованный из Крымска.

Мобилизованные прошли серьезную подготовку, включающую целый комплекс тренировочных занятий, который позволил восстановить и усовершенствовать навыки выполнения боевых задач, владения вооружением и военной техникой.

Читайте также: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Анапе во время штурма ликвидировали мужчину, ранившего троих полицейских
В Анапе во время штурма ликвидировали мужчину, ранившего троих полицейских
В Анапе ранивший ножом двоих полицейских мужчина стрелял в следователя
В Анапе ранивший ножом двоих полицейских мужчина стрелял в следователя
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Как в Краснодарском военном училище имени Штеменко готовят шифровальщиков
Как в Краснодарском военном училище имени Штеменко готовят шифровальщиков
Власти Анапы добились сноса коттеджей на землях сельхозназначения в Варваровке
Власти Анапы добились сноса коттеджей на землях сельхозназначения в Варваровке
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В парке «Краснодар» начали устанавливать светящиеся лотосы
  2. В Карасунском округе Краснодара отключились 25 трансформаторных подстанций
  3. Бывший вице-мэр Ейска получил год условно за аферу с установкой окон в торговых точках на пляже
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. Когда троллейбус придет в «Немецкую деревню» и в «Губернский»
  6. В оперштабе Краснодарского края прокомментировали скандал в школе № 29 Новороссийска
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях