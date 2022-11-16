В Адыгее мобилизованных из Краснодарского края проводили в зону спецоперации
Общество
16.11.2022 13:55
До посадки в автобусы бойцы получили напутствия представителей администрации региона и духовенства.
Мобилизованные обеспечены всем необходимым — экипировкой, оружием и продуктами питания в дорогу.
«Родина позвала — пошел. Поступил как любой нормальный мужчина», — сказал Владимир, мобилизованный из Крымска.
Мобилизованные прошли серьезную подготовку, включающую целый комплекс тренировочных занятий, который позволил восстановить и усовершенствовать навыки выполнения боевых задач, владения вооружением и военной техникой.
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