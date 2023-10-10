В Лабинске водитель легковушки сбил на переходе 7-летнего мальчика

Авария произошла днем 9 октября на пересечении улиц Леонтьева и Богдана Хмельницкого в Лабинске.

По данным следствия, водитель автомобиля «Лада» ехал по улице Леонтьева и на перекрестке сбил 7-летнего мальчика, который переходил дорогу по переходу на красный свет. В результате ДТП мальчика с травмами госпитализировали. В настоящее время ему оказывают медпомощь, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По факту ДТП провели проверку, по результатам которой в Лабинском межрайонном СО возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем причинение вреда здоровью ребенка. Следствие установит все обстоятельства произошедшего. Сейчас изучают записи камер с видеонаблюдения, допрашивают свидетелей, назначили экспертизы. Расследование продолжается.

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