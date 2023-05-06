В Лабинске утвердили границы территорий для трех памятников регионального значения.

Администрация Краснодарского края утвердила границы и режимы использования территорий «Дома священника», «Здания, где находилась первая Лабинская ячейка РКП(б) и штаб первого Лабинского революционного добровольческого полка» и «Лабинского высшего Александровского начального училища».

Утверждение границ территорий памятников регионального значения позволяют сохранить объекты и регламентировать режимы их использования. Эти работы вдутся по поручению главы Краснодарского кая Вениамина Кондратьева.

«Определение и утверждение территорий объектов культурного наследия, внесение этих сведений в Единый государственный реестр недвижимости обеспечит сохранность зданий Лабинска, обладающих незаурядными архитектурными и историческими характеристиками», — сказал вице-губернатор Роман Лузинов.

Здание на улице Чайковского, 3 являлось домом одного из священнослужителей, сегодня его занимает военный комиссариат. В начале ХХ века «Дом священниа» находился рядом с церковной площадью Николаевской церкви. На этой улице жили преимущественно священнослужители и офицеры.

Второе историческое здание на улице Чайковского, 7 до революции служило для размещения Дворянского собрания. После революции в нем открылась первая лабинская ячейка РКП(б) и штаб первого лабинского революционного добровольческого полка. Позже там располагались немой кинотеатр «Колос», Дворец труда и городской Дом культуры. Сегодня здание занимает «Кубань-СПАС».

Здание на улице 40 лет Октября, 121 возвели в 1895 году для лабинского высшего Александровского начального училища. После революции там открыли школу крестьянской молодежи. Позже — общеобразовательную школу. Сегодня там работает Центр творчества Лабинска.

Работой по утверждению границ территорий объектов культурного наследия занимается управление государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края. На сегодняшний день утверждены границы территорий свыше 2,5 тыс. объектов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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