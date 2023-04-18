Суд обязал собственника провести реставрацию «Мавританского дома» в Краснодаре

Начальник управления государственной охраны объектов культурного наследия краевой администрации Георгий Давыденко рассказал, как будет проводиться реставрация фасада «Мавританского дома».

«Владение памятником — не только имущественная привилегия, но и серьезная обязанность, соблюдение обременений и несение существенных затрат. В связи с длительным непринятием мер по сохранению объекта культурного наследия «Дом жилой, особняк» по улице Пушкина, 61, управление обратилось в суд с исковым заявлением. Требования удовлетворены в полном объеме. Решение суда вступило в законную силу 14 февраля 2023 года. Собственники обязаны в течение шести месяцев организовать работу по разработке проекта и в течение одного года с момента утверждения научно-проектной документации организовать работу по сохранению памятника», — сообщил Давыденко.

Он отметил, что проблема домов-объектов культурного наследия, требующих капитального ремонта, по-прежнему остается очень острой. Сложности обусловлены отсутствием финансовых ресурсов у владельцев для реализации подобных проектов. Частичным решением этой проблемы могло бы быть участие субъектов РФ и муниципальных образований в финансировании ремонта.

Ранее Госдума приняла законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия» и Жилищный кодекс РФ» в первом чтении 22 марта 2022 года. Однако решение Комитета по культуре Государственной Думы о порядке проведения второго чтения еще не принято, сообщают «Краснодарские известия».

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